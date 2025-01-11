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قانون جديد ينظم صرف المرتبات (أخبار سارة) - أخبار كلمتك

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قانون جديد ينظم صرف المرتبات (أخبار سارة) - أخبار كلمتك

قانون جديد ينظم صرف المرتبات (أخبار سارة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 06:43 مساءً - كلمتك/خاص

أعلنت وزارة المالية في صنعاء أنها بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة لشهر ديسمبر 2024، وذلك وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف تتم في إطار آلية استثنائية مؤقتة.

وأضافت الوزارة أن آلية التمويل والصرف الجديدة استدعت إجراء تعديلات قانونية، تم اعتمادها ضمن قانون خاص بالآلية الاستثنائية. 

أكدت الوزارة أن رواتب الموظفين عن الفترة الماضية واللاحقة تعد استحقاقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم، مشيرة إلى أن التحالف يتحمل مسؤولية توفير هذه الرواتب.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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