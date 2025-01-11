قانون جديد ينظم صرف المرتبات (أخبار سارة) - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة المالية في صنعاء أنها بدأت بإصدار التعزيزات الخاصة بفاتورة مرتبات موظفي وحدات الخدمة العامة للدولة لشهر ديسمبر 2024، وذلك وفقاً للكشوفات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت الوزارة أن عملية الصرف تتم في إطار آلية استثنائية مؤقتة.

وأضافت الوزارة أن آلية التمويل والصرف الجديدة استدعت إجراء تعديلات قانونية، تم اعتمادها ضمن قانون خاص بالآلية الاستثنائية.

أكدت الوزارة أن رواتب الموظفين عن الفترة الماضية واللاحقة تعد استحقاقاً قانونياً لا يسقط بالتقادم، مشيرة إلى أن التحالف يتحمل مسؤولية توفير هذه الرواتب.