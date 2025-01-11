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شاهد كمية المتفجرات والصواعق التي تم ضبطها في هذا المكان (لايصدق) - أخبار كلمتك

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شاهد كمية المتفجرات والصواعق التي تم ضبطها في هذا المكان (لايصدق) - أخبار كلمتك

شاهد كمية المتفجرات والصواعق التي تم ضبطها في هذا المكان (لايصدق) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 07:18 مساءً - كلمتك/خاص

تمكنت دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة،  من ضبط قارب يحمل شحنة كبيرة من المتفجرات والصواعق بالقرب من مضيق باب المندب. وأفادت المصادر أن القارب كان متجهًا إلى مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة عبر البحر الأحمر.

القارب المضبوط كان يحمل ثلاث حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة، تشمل متفجرات وصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة. ونجحت الدورية في ضبط القارب بعد عملية رصد وملاحقة دقيقة، وألقت القبض على طاقمه، حيث تم تحريز المواد ونقل القارب إلى الجهات المختصة للتحقيق.

يأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من ضبط قارب آخر محمّل بشحنة ذخائر وقذائف مهربة على ساحل رأس العارة القريب من باب المندب، مما يشير إلى تصاعد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى مليشيات الحوثي عبر البحر الأحمر.

وتواصل الحملة الأمنية المشتركة تحقيق نجاحات متتالية في تأمين السواحل اليمنية، تحت إشراف مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، الذي وجّه بدعم الحملة وتعزيز مشاركة قوات العمالقة الجنوبية في جهودها لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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