شاهد كمية المتفجرات والصواعق التي تم ضبطها في هذا المكان (لايصدق) - أخبار كلمتك

تمكنت دورية بحرية تابعة للحملة الأمنية المشتركة، من ضبط قارب يحمل شحنة كبيرة من المتفجرات والصواعق بالقرب من مضيق باب المندب. وأفادت المصادر أن القارب كان متجهًا إلى مليشيات الحوثي في محافظة الحديدة عبر البحر الأحمر.

القارب المضبوط كان يحمل ثلاث حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة، تشمل متفجرات وصواعق وفتائل تفجير تُستخدم في صناعة الطائرات المسيرة والصواريخ والعبوات الناسفة. ونجحت الدورية في ضبط القارب بعد عملية رصد وملاحقة دقيقة، وألقت القبض على طاقمه، حيث تم تحريز المواد ونقل القارب إلى الجهات المختصة للتحقيق.

يأتي هذا الإنجاز بعد يوم واحد من ضبط قارب آخر محمّل بشحنة ذخائر وقذائف مهربة على ساحل رأس العارة القريب من باب المندب، مما يشير إلى تصاعد محاولات تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة إلى مليشيات الحوثي عبر البحر الأحمر.

وتواصل الحملة الأمنية المشتركة تحقيق نجاحات متتالية في تأمين السواحل اليمنية، تحت إشراف مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، الذي وجّه بدعم الحملة وتعزيز مشاركة قوات العمالقة الجنوبية في جهودها لمكافحة التهريب وتأمين الممرات البحرية الاستراتيجية.