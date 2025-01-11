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السفير الأميركي لدى اليمن يعلق على هجمات الحو ثيين على البيضاء - أخبار كلمتك

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السفير الأميركي لدى اليمن يعلق على هجمات الحو ثيين على البيضاء - أخبار كلمتك

السفير الأميركي لدى اليمن يعلق على هجمات الحو ثيين على البيضاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 11 يناير 2025 11:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

ادان السفير الأميركي لدى #اليمن ستيفن فاجن هجمات ميليشيات الحوثي على المدنيين في منطقة "حنكة آل مسعود" بقيفة رداع في محافظة #البيضاء.

مؤكدا أن "عمليات القتل والإصابات والاعتقالات غير المشروعة التي يرتكبها الإرهابيون الحوثيون بحق اليمنيين الأبرياء تحرم الشعب اليمني من السلام ومن المستقبل المشرق"

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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