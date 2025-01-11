عبد الوهاب والموجى والطويل ضيوف التراث فى معهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

عبد الوهاب والموجى والطويل ضيوف التراث فى معهد الموسيقى العربية - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، رحلة صعود روجينا في مسلسل "حسبة عمرى" - أخبار كلمتك

مسلسلات رمضان 2025، رحلة صعود روجينا في مسلسل "حسبة عمرى" - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

المصري بالزي الأبيض وإنيمبا بالأزرق في المواجهة المرتقبة بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المصري بالزي الأبيض وإنيمبا بالأزرق في المواجهة المرتقبة بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

المصري بالزي الأبيض وإنيمبا بالأزرق في المواجهة المرتقبة بالكونفدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:55 مساءً -  

أقيم منذ قليل  بقاعة الاجتماعات باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري.

 

موعد مباراة المصري وإنيمبا النيجيري

يلتقي فريق المصري البورسعيدي مضيفه فريق إنيمبا النيجيري على ستاد جودسويل أكبابيو في بمدينة أويو النيجيرية في السادسة مساء غد الأحد، الموافق الثاني عشر من يناير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

5d6b008afd.jpg
c159db5e52.jpg
728620d347.jpg
e699836e4b.jpg

 

 

 

تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري البورسعيدي  الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق إنيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.
 

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

ومثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور محمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 09:06 - في الأسواق ومنافذ الحكومة.. أسعار اللحوم اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق