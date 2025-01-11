الدوري السعودي، الهلال يتقدم بهدف أمام العروبة في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:56 مساءً - تقدم فريق الهلال السعودي أمام العروبة بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة التي تقام على ملعب العروبة، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز روبن نبفيس الهدف الأول للهلال في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

تشكيل الهلال أمام العروبة

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو، البليهي، كوليبالي، لودي.

الوسط: ناصر الدوسري، سافيتش، نيفيز.

الهجوم: مالكوم، ليوناردو، محمد القحطاني

وودع الهلال بطولة كأس الملك أمام الاتحاد بنتيجة 3-1، بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني، ويحتل العروبة المركز الـ13 بـ13 نقطة.

وتأتي المباراة بعد أيام من خسارة الهلال أمام الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 في الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



والتقى الفريقان 4 مرات، فاز الهلال في 3 مباريات والعروبة بمباراة واحدة.

كان نادى الهلال قد اعلن غياب مهاجمه الصربى ألكسندر ميتروفيتش لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أمام الاتحاد، ويتصدر ميتروفيتشش جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 12 هدفًا قبل فترة التوقف الشتوية.



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