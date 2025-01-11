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تشكيل مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

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تشكيل مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

تشكيل مباراة يوفنتوس وتورينو في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 07:06 مساءً - أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن تشكيل البيانكونيري لديربي الليلة أمام تورينو، على ملعب الأخير، بمنافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

ويفقد يوفنتوس خدمات الجناح فرانسيسكو كونسيساو والمهاجم دوسان فلاهوفيتش، بسبب الإصابة، مما اضطر موتا للدفع بنيكو جونزاليس ليلعب كمهاجم وهمي خلال الديربي.

تشكيل يوفنتوس أمام تورينو 

دي جريجوريو - سافونا - جاتي - كالولو - ماكيني - كوبمينرز - تورام - يلدز - دوجلاس لويز - مبانجولا - جونزاليس.

تشكيل تورينو ضد يوفنتوس 

وأعلن باولو فانولي مدرب تورينو، تشكيله التالي:

فانيا ميلنكوفيتش سافيتس - فوفادا - كوكو - ماريبان - سوسا - ريتشي - لينيتي - لازارو - فلاسيتش - كرامو - أدامز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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