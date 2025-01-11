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الرياضة - 06:42 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:42 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:42 - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:42 مساءً - هلال شهر شعبان .. يترقب قطاع كبير من المسلمين موعد استطلاع هلال شهر شعبان كونه من الأشهر التي يستحب فيها التقرب من الله عز وجل بالعبادات، بالإضافة إلى كونه الشهر الذي يسبق شهر رمضان الكريم، ليتساءل الكثيرون عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025.

استطلاع هلال شهر شعبان

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص استطلاع هلال شهر شعبان وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

ومن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا بعد صلاة مغرب يوم 29 من رجب لعام 1446 هجرية، والموافق 29 من يناير الجاري.

بدر شهر شعبان

هلال شهر شعبان 2025

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن رؤية هلال شهر شعبان 1446 هـ، تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، والتي تتمثل في شرعيين وتضم علماء مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، موجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه.

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025 يوم الرؤية.

شهر شعبان

ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقيقة).

هلال شهر شعبان

وبذلك يكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 31 يناير 2025.

شهر شعبان

دعاء استقبال هلال شهر شعبان

ويستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ قال: «اللَّهُمَّ أهلّهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ، وَالسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ رواه الترمذي وحسنه، وعند الدارمي بلفظ: «اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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