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الرياضة - 08:22 - كأنها قنبلة ذرية.. خسائر لوس أنجلوس جراء الحرائق - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:22 - كأنها قنبلة ذرية.. خسائر لوس أنجلوس جراء الحرائق - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:22 - كأنها قنبلة ذرية.. خسائر لوس أنجلوس جراء الحرائق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - حرائق لوس أنجلوس.. اجتاحت الحرائق الهائلة التي بدأت يوم الثلاثاء مدينة لوس أنجلوس، وامتدت إلى مساحات شاسعة، وأتت على الأخضر واليابس وتسببت في إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى سقوط قتلى نتيجة الحرائق الشديدة.

الحريقان الرئيسيان المستعران في المدينة أصبحا خارجين عن السيطرة منذ الخميس الماضي، وهو ما أدي إلى فرار أكثر من 130 ألف شخص من منازلهم بسبب الحرائق التي تزيد من شدّتها رياح عاتية في ثاني كبرى المدن الأمريكية.

حرائق لوس أنجلوس

الخسائر التي لحقت بولاية لوس أنجلوس جراء الحرائق

وظلت النيران تستعر حتى ليلة الخميس، لتكون ثالث ليلة حتى مع هدوء الرياح العاتية، وهو ما أدي إلى تضرر أكثر من 10 آلاف منزل ومبانى، وتحول أكثر من 34 ألف منزل إلى رماد.

وشبه روبرت لونا قائد شرطة المقاطعة، بأن الأمر وكأن قنبلة ذرية سقطت على هذه المناطق، معقبا: "لا أتوقع أنباء سارة"، وذكر مسؤولون أن حريق إيتون ألحق أضرارا ما بين أربعة وخمسة آلاف مبنى، كما ألحق أضرارا بنحو 5300 مبنى آخر.

حرائق لوس أنجلوس

الخسائر المادية

بدورها قدّرت شركة (أكيو ويذر) الخاصة للتنبؤات الجوية الأضرار والخسائر الاقتصادية بما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار، مما ينبئ بصعوبة عملية التعافي وارتفاع تكاليف التأمين على أصحاب المنازل.

في بداية أيام أول الحريق الهائل أي يوم الثلاثاء قرب ولاية لوس أنجلس الأمريكية تم إجبار حوالي 30 ألف شخص على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المهددة بالنيران، وحذرت السلطات من انتشار النيران بسرعة بسبب الرياح العاتية، مشيرة إلى أن الحريق سيواصل تمدده بقوة.

لوس أنجلوس

أثار الحريق على الطبقة الثرية في الولاية

وقع الحريق في حي باسيفيك باليساديس، الحي الواقع أسفل جبال سانتا مونيكا شمال غرب المدينة، هو حي مشهور بالبنايات والفيلات الفاخرة التي يبلغ سعر الواحدة منها ملايين الدولارات، حيث واصلت النيران في الساعات القليلة الماضية التهام ما يقرب من 1200 هكتار من الأراضي.

وقال مسؤولون إن ما لا يقل عن 1262 فدانا في منطقة باسيفيك باليساديس الواقعة بين سانتا مونيكا وماليبو احترقت، بعدما حذروا من خطر جسيم لنشوب حرائق نتيجة ريح عاتية هبت عقب فترة طويلة من الطقس الجاف.

وصرحت كريستين كراولي، رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلس، بأن أكثر من 25 ألف شخص في 10 آلاف منزل تعرضوا للخطر، أي ما يعادل تعداد سكان منطقة باسيفيك باليساديس، وأكثر من خمسة بالمئة من المنطقة التي تبلغ مساحتها 23431 فدانا تعرضت للحريق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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