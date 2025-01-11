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الرياضة - 08:22 - إصابة 30 شخصا في اصطدام عربتي ترام بستراسبرج الفرنسية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:22 - إصابة 30 شخصا في اصطدام عربتي ترام بستراسبرج الفرنسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:22 - إصابة 30 شخصا في اصطدام عربتي ترام بستراسبرج الفرنسية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء اليوم السبت، بإصابة 30 شخصا جراء اصطدام عربتي ترام في ستراسبرج شمال شرقي فرنسا.

وبعد وقوع حادث اصطدام لإحدى عربات الترام في ترام آخر ثابت في ستراسبرج، فوفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن خدمة الإطفاء والإنقاذ في ستراسبرج طلبت تجنب المنطقة لتسهيل وصول خدمات الطوارئ.

وأوضحت وسائل الإعلام الفرنسية أن إحدى عربات الترام غيرت مسارها واصطدمت بترام ثابت في ستراسبرج.

وأضافت أن نحو 30 شخصا أصيبوا في الحادث، وجرى نقل 15 منهم إلى المستشفى.

ونشر رجال الإطفاء، الذين أوضحوا أن الحادث وقع في محطة الترام المركزية في ستراسبورج، «العديد من الموارد» في الموقع.

وقال أحد الركاب إنهم أصيبوا بـ«الصدمة»جراء الحادث، مشيرا إلى أن الركاب سقطوا فوق بعضهم البعض أثناء الاصطدام، ترجمة سكاي نيوز عربية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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