الرياضة - 06:01 - مفاجأة.. توقف الصندوق الأسود عن التسجيل قبل تحطم طائرة الركاب الكورية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - أفادت وسائل إعلامية محلية لكوريا الجنوبية، اليوم السبت، بأن الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة «بوينج» قد توقفا عن التسجيل قبل دقائق من تحطمها.

تحطم طائرة الركاب الكورية الجنوبية

وكانت طائرة ركاب من طراز «بوينج 737-800 تابعة لشركة «جيجو إير» تحمل على متنها 181 شخصًا، منهم 6 أفراد من طاقم الطائرة و175 راكبًا قادمة من تايلاند «بانكوك»، تحطمت في تمام الساعة 9:07 صباحًا حسب التوقيت المحلي لكوريا الجنوبية، وذلك أثناء هبوطها في مطار «موان» الدولي، حيث اصطدمت بجدار خرساني بعدما انحرفت عن مسارها الطبيعي، مما أدى لوقوع قتلى وإصابات عديدة.

وفور وقوع الحادث، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، أنه أثناء محاولة هبوط طائرة الركاب الكورية الجنوبية بمطار «موان» الدولي لم تستعن بالعجلات، مما أدى إلى اصطدامها بجدار خرساني وانحرافها عن مسارها الطبيعي، ثم انفجرت واشتعلت بها النيران وتحطمت بالكامل.

عدد ضحايا طائرة الركاب الكورية الجنوبية المنكوبة

وصرح بعض المسؤولين الكوريين الجنوبيين، بأنه من المرجح أن سبب انفجار طائرة الركاب وتحطيمها ومقتل ركابها، هو عطل في عجلات خلال هبوطها بمطار «موان» الدولي، وربما بسبب الاصطدام بطيور، ولذلك بدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

وأصدرت سلطات كوريا الجنوبية بتوجه فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مطار «موان» الدولي الذي تبعد عن جنوب غرب سيول حوالي 288 كيلومترًا، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الركاب رغم ضآلة فرص النجاة، وبالفعل تم إنقاذ رجل وامرأة من أفراد طاقم الطائرة، وتم نقلهما لمستشفى في «سيول» لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت التقارير الأولية، أنه من الصعب في الوقت الحالي التعرف على هويات المتوفين، نظرًا لأن الطائرة تحطمت بشكل كامل، وبناءً عليه ارتفع عدد ضحايا هذا الحادث في الوقت الحالي إلى 177 قتيلًا.