الرياضة - 06:01 - شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. آخر موعد للتقديم على الموقع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:01 مساءً - الإسكان الاجتماعي 2025.. يرغب العديد من المواطنين في معرفة التفاصيل حول شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وخاصةً الموعد النهائي لتقديم الطلبات وسداد المبلغ المطلوب، وكذلك موعد إعلان النتائج.

وخلال السطور التالية، يقدم موقع كلمتك لمتابعيه وزواره جميع التفاصيل المتعلقة بآخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

آخر موعد للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025

قام صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، بمد فترة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» من 31 ديسمبر 2024، وحتى يوم الأربعاء 15 يناير الجاري، علما بأنه تم الإنهاء من بيع كراسات الشروط يوم 31 ديسمبر الماضي.

موعد ظهور نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

الجدير بالذكر أن مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كانت قد أوضحت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي، بعد أسبوعين من انتهاء الحجز بالكامل، مع تحديد أولويات الحجز لكل المتقدمين.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

كان قد حدد صندوق الإسكان الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، وجاءت كما يلي:

- صورة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صورة من عقد إيجار الوحدة المقيم بها.

- شهادة دخل.

- إيصال مرافق.

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة.

- برنت تأمينات إن وجد.

- إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

- إيصال سداد كراسة الشروط.

- صور شهادات ميلاد الأبناء.

- الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل.

- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها المدينة المراد الحجز بها والمحافظة ونوع الوحدة.

طريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

-يجب تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، من خلال الضغط هذا الرابط وإنشاء حساب عليه.

-ثم ملء استمارة التقديم، والتي تتضمن بيانات المتقدم كاملةً مثل الحالة الاجتماعية، عنوان السكن الحالي، رقم الهاتف المحمول، وتفاصيل العمل والدخل.

-ثم اختيار المشروع المناسب والموقع المطلوب من قائمة المشاريع المتاحة.

-ويجب رفع كافة المستندات المطلوبة بشكل إلكتروني بصيغة PDF عبر الموقع، حيث يجب التأكد من جودة ووضوح المستندات.

-إرفاق إيصال دفع مقدم الحجز المطلوب، وإرفاق نسخة إلكترونية منه ضمن المستندات.

-وبعد تقديم الطلب، يمكن متابعة حالة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني أو التواصل مع خدمة العملاء لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2025

-تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل في المدن الجديدة ما بين 415- 530 ألف جنيه».

- فيما تسجل أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم خلال 36 شهر ما بين 542 ألف جنيه- 700 ألف جنيه».

- أما عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي الجاهزة للتسليم الفوري لمنخفضي الدخل فتتراوح ما بين 184 ألف جنيه- 400 ألف جنيه».