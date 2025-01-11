الرياضة - 08:42 - وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:42 مساءً - توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم السبت 11 يناير 2025، إلى المملكة العربية السعودية.

ويشارك وزير الخارجية، في اجتماعات تهدف لبحث تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبى طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.