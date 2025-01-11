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فوائد الحساب الجاري المنجز 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

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فوائد الحساب الجاري المنجز 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

فوائد الحساب الجاري المنجز 2025 من بنك مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:36 مساءً - يقدم بنك مصر لعملائه الحساب الجاري " المنجز " وهو طريقة ميسرة لإجراء معاملات العملاء المصرفية اليومية، والحصول على جميع احتياجاتهم البنكية الأساسية.

سمات حساب جاري المنجز

يتم فتح الحساب الجاري المنجز مجانًا وبحد أدنى للرصيد 100جنيه مصري

إعفاء من المصاريف الدورية المطبقة على الحساب خلال العام الأول، وتخفيض 50% من المصاريف بدءًا من العام الثاني

إصدار بطاقة خصم فوري مجانًا مع تخفيض 50% من مصاريف التجديد بدءًا من العام الثاني

إمكانية الاشتراك في خدمات التحصيل الإلكترونية مثل (POS/ QR Code /E-Commerce)

إصدار دفاتر الشيكات على الحساب

سهولة التعامل على الحساب من خلال فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية على مدار اليوم 24/7

سهولة الاستعلام عن حسابات العملاء وتنفيذ العديد من معاملاتهم البنكية مجانًا من خلال الخدمات المقدمة من بنك مصر..

خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول

الخدمة الصوتية وذلك من خلال الاتصال ب 19888

 

شروط التعامل على حساب المنجز:

الحساب متاح للعملاء الأفراد الطبيعيين الجدد من المصريين بداية من 21 عام

تطبق حدود قصوى للتعاملات اليومية والشهرية على الحساب وكذا رصيد الحساب كما يلي:

الحد الأقصى اليومي المعاملات المدينة 60 ألفا 

الحد الأقصى الشهري المعاملات المدينة 200 ألف

 الحد الأقصى لرصيد الحساب  400 ألف 

(في حالة تجاوز الحد الأقصى عن المبالغ الموضحة سيتم رفض المعاملات المتجاوزة آليًا)

الحدود القصوى للمعاملات اليومية والشهرية تسري على إجمالي عمليات السحب والتحويلات او أي عمليات خصم عدا عمليات الخصم التي تتم بصورة تلقائية من خلال النظام.

يمكن التعامل على الحساب في إجراء كافة المعاملات البنكية ضمن الحدود الموضحة أعلاه باستثناء المعاملات الاتية:

  1. طلب تعليمات مستديمة على الحساب
  2. عمليات التغطية التلقائية للحسابات بالخصم من/ بالإضافة الي حساب المنجز
  3. معاملات القروض/ المرابحات / معاملات البطاقات الائتمانية
  4. معاملات التفويض بالخصم المباشر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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