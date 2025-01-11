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كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل جديدة عن طائرة بوينج المنكوبة - أخبار كلمتك

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كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل جديدة عن طائرة بوينج المنكوبة - أخبار كلمتك

كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل جديدة عن طائرة بوينج المنكوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:46 مساءً - أعلنت السلطات في سيئول أن الصندوقين الأسودين للطائرة بوينج التي تحطمت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي توقفا عن التسجيل قبل حوالي أربع دقائق من الحادث المأساوي.

 

كوريا الجنوبية تكشف تفاصيل جديدة بشأن طائرة بوينج المنكوبة

وقالت السلطات إن ذلك قد يعقد التحقيقات في أسباب وقوع الكارثة التي أسفرت عن مصرع 179 شخصا.

وبعد تحليل الأجهزة خلص مجلس السلامة الوطني الأمريكي إلى أن كلا من مسجل بيانات الرحلة ومسجل أصوات قمرة القيادة توقفا عن العمل قبل حوالي أربع دقائق من الحادث، حسبما قالت وزارة النقل الكورية الجنوبية.

عطل فني في جهاز عجلات الهبوط

وكانت الطائرة بوينج 737-800 التي تشغلها شركة "جيجو إير" قد انحرفت عن المدرج في مدينة موآن الكورية الجنوبية في 29 ديسمبر بعد عطل فني في جهاز عجلات الهبوط، مما أدى إلى اصطدامها بهيكل خرساني واشتعال النيران فيها، أودى بحياة جميع ركابها باستثناء شخصين من بين 181 شخصا كانوا على متنها.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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