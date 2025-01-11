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مشاهير العرب - شريف رمزي: آباء الجيل الحالي أصدقاء مقربون لـ أبنائهم عكس الأجيال السابق - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شريف رمزي: آباء الجيل الحالي أصدقاء مقربون لـ أبنائهم عكس الأجيال السابق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف رمزي: آباء الجيل الحالي أصدقاء مقربون لـ أبنائهم عكس الأجيال السابق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - تحدثت الفنانة ريهام أيمن وزوجها الفنان شريف رمزي عن الطريقة التي يتبعونها في تربية أبنائهم، ونوهت ريهام أنها تتعمد أن تظهر لأولادها أنها ليست شخصية حساسة للغاية محاولة التوازن بين العاطفة والعقلانية.

وأوضحت ريهام خلال لقائها في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، تقديم خالد عليش وميرهان عمرو، أن الحساسية جزء من شخصيتها، مشيرة إلى أنه من الجيد أن يكون الناس حساسين تجاه بعضهم البعض، ورغم ذلك، أرادت أن تظهر لأولادها أنها ليست حساسة للغاية، بل تريد الموازنة بين العاطفة والعقلانية في تعاملاتها، معقبة: «الحساسية تمنعني من إيذاء الآخرين أو معاملتهم بطريقة قد تؤذي مشاعرهم، لكنني لا أريد أن أفرط في ذلك مع الأولاد».

ومن جانبه أشار زوجها الفنان شريف رمزي إلى تأثير التربية على الأجيال المختلفة قائلا: «هناك نوعان من الناس في هذا المجال، الأول هو من تربى بطريقة تجعله يكرر الأخطاء نفسها مثل تربية الأب الذي يضرب ابنه لأن والده ضربه، أما النوع الآخر، فهو الذي يحاول تغيير ما مر به في طفولته، ويفهم نفسية أطفاله ويحاول أن يغير طريقة تربيته».

وأكد أن آباء الجيل الحالي أكثر تفاعلا مع أبنائهم على عكس الأجيال القديمة معقبا: «جيلنا يختلف عن جيل آبائنا في تربية الأطفال، فجيلنا يركز كثيرًا على التواصل مع الأطفال، على عكس الجيل الماضي الذي كان الأب يعمل والأم تتولى كل تفاصيل التربية، نحن الآن أكثر تفاعلًا مع أولادنا».

وتابع: «تربيتنا مختلفة عن الأجيال السابقة، وكان الأب لا يتدخل في تفاصيل التربية، بينما اليوم نحن أصدقاء مقربون جدًا لأطفالنا، هذا التغيير يعكس كيف أن الآباء اليوم يعيرون اهتمامًا أكبر لتربية أطفالهم مقارنة بالأجيال الماضية».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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