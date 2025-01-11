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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد العوضي ينشر مشاهد جديدة من تصوير «فهد البطل» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد العوضي ينشر مشاهد جديدة من تصوير «فهد البطل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. أحمد العوضي ينشر مشاهد جديدة من تصوير «فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - يواصل الفنان أحمد العوضي، نشر كواليس تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» الذي يشارك به في سباق مسلسلات رمضان 2025 بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم.

ونشر أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، لقطات من كواليس تصوير مسلسل «فهد البطل»، وعلق عليها قائلا: «فهد البطل بيمسي على كل اخواته».

تفاصيل مسلسل فهد البطل

من ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي، حالةً من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وجارٍ التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلاً: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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