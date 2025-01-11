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تسلا تستدعي 239 ألف سيارة بسبب خلل برمجي - أخبار كلمتك

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تسلا تستدعي 239 ألف سيارة بسبب خلل برمجي - أخبار كلمتك

تسلا تستدعي 239 ألف سيارة بسبب خلل برمجي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:26 مساءً - أعلنت صانعة السيارات الكهربائية تسلا Tesla عن استدعاء 239 ألف سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح خلل برمجي يؤثر على عرض الصورة من الكاميرا الخلفية، ما قد يسبب مشاكل في رؤيتها.

وفي بيان صادر أوضحت الشركة أن عددًا محدودًا من السيارات تأثر بسبب ماس كهربائي في لوحة التحكم، ما يتسبب في تعطيل الكاميرا الخلفية.

 طرارزت المركبات المتأثرة 

وأشارت تسلا إلى أن المركبات المتأثرة تشمل طرازات موديل 3 وموديل إس لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى طرازات إكس X وواي Y التي تم تصنيعها بين عامي 2023 والعام الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من فتح الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة تحقيقًا حول 2.6 مليون مركبة تسلا بسبب تقارير تتعلق بحوادث مرتبطة بميزة التحكم عن بُعد في السيارات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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