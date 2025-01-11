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روسيا وأوكرانيا تتبادلان البيانات بشأن حرب المسيرات - أخبار كلمتك

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روسيا وأوكرانيا تتبادلان البيانات بشأن حرب المسيرات - أخبار كلمتك

روسيا وأوكرانيا تتبادلان البيانات بشأن حرب المسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:35 مساءً -  أعلنت كل من روسيا وأوكرانيا، السبت، إسقاط عشرات الطائرات المسيرة من كلا الجانبين بعد تبادل الهجمات الجوية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية في بيان، السبت، بأن روسيا أطلقت 74 طائرة مسيرة على أوكرانيا أثناء الليل، مضيفة أنها أسقطت 47 منها، في حين اختفت 27 من على شاشات الرادار قبل أن تبلغ أهدافها.

 

وذكرت القوات الجوية أن بنايات وسيارات في 7 مناطق مختلفة تعرضت لأضرار بسبب الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة التي جرى إسقاطها، وأضافت أن الهجوم لم يسفر عن قتلى أو مصابين.

 

تدمير 85 طائرة مُسيرة أوكرانية

 في المقابل ذكرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 85 طائرة مُسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية، وجمهورية القرم، وبحري زوف والأسود، خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "على مدار الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 85 طائرة مُسيرة أوكرانية".

وأضاف البيان: "دمرت 31 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و16 فوق أراضي إقليم كراسنودار، و14 فوق بحر زوف، و4 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و2 فوق أراضي مقاطعة تامبوف، وواحدة فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

 

ووفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "تتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـالهجوم المضاد، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو العام الماضي".

 

وتواصل القوات الروسية تنفيذ "عمليتها العسكرية الخاصة"، كما تطلق على حرب أوكرانيا، بهدف نزع سلاح كييف، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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