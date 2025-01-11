لأول مرة.. الثقافة تطلق فعاليات ثقافية وفنية في العريش وبئر العبد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - أعدت وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة، برنامج ثقافي وفني لأهالي محافظة شمال سيناء، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الأستاذ الدكتور أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وأوضح بيان نشرته وزارة الثقافة، اليوم السبت، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية نحو نشر الفعاليات الثقافية والفنية في ربوع مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية عبر إيصال الخدمات الثقافية للمناطق النائية والحدودية.

وفي هذا الإطار قام المجلس الأعلى للثقافة، الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بإعداد برنامج متنوع في عناصره الثقافية، من عروض للفنون الشعبية، أمسيات شعرية خاصة بالشعر البدوي لشيوخ وعوائل ومواهب مركز بئر العبد، و ندوات تناقش إصدارات ثقافية من تأليف أدباء من الحاصلين على منح التفرغ من وزارة الثقافة و إصدارات أدباء من شمال سيناء تعكس تاريخ وطبيعة المحافظة وتراثها، بالإضافة إلى ورش فنية للأطفال، ومعرض للفنون كنتاج لهذه الورش بعنوان «سيناء في عيون أطفالها».

هذا ويتضمن البرنامج معرضا للحرف والمشغولات والأزياء السيناوية التراثية التي تشتهر بها محافظة شمال سيناء، كما حرص المجلس الأعلى للثقافة على إقامة معرض لأهم إصدارات المجلس حتى يستطيع جمهور العريش وبئر العبد المحب للقراءة اقتناء الكتب.

ومن المنتظر أن تستمر الليالي الثقافية والفنية في مدينة العريش و مركز بئر العبد من 12 إلى 14 يناير 2025 بحضور قيادات وزارة الثقافة وفي مقدمتهم أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الذي حرص على تبني البرنامج منذ الوهلة الأولي انطلاقا من اهتمام وزارة الثقافة بإيصال الخدمات الثقافية إلى المحافظات الحدودية، والسعي نحو اكتشاف المواهب الإبداعية لدى أبناء تلك المحافظات.

وجدير بالذكر أن البرنامج الثقافي يتضمن قيام الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بتوزيع شهادات التقدير على الموهوبين من المحافظة.

يأتي هذا الحدث الثقافي الكبير بحضور بعض القيادات التنفيذية من محافظة شمال سيناء وبمشاركة وفد من وزارة الثقافة برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة و بعض القيادات والتي أبدت اهتماما وترحيبا بالفعاليات التي تقيمها الوزارة.

فيما يأتي اختيار وزارة الثقافة محافظة شمال سيناء لإقامة هذا الحدث الثقافي ليعكس إيمان الوزارة وسعيها الدائم إلى تطبيق العدالة الثقافية بين محافظات مصر المختلفة، بجانب اهتمامها الدائم باكتشاف الموهوبين والمبدعين في ربوع مصر حتى تظهر هذه المواهب للنور ويتم استثمارها بالشكل الأمثل.

جدير بالذكر أن هذا الحدث الثقافي جاء ثمرة لتعاون وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للثقافة ومحافظة شمال سيناء والهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في قصر ثقافة العريش ومكتبة النجاح في بئر العبد.