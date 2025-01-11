مشاهير العرب - بعد التعدي.. منة فضالي تدعم الفنان عبد المنعم عمايري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:22 مساءً - أعربت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن استيائها من ضرب الفنان السوري عبد المنعم عمايري أمام ابنته، اليوم السبت، وذلك بعدما تعرض للاعتداء بأحد شوارع سوريا.

وكتبت منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، مشيرة حزنها لضربه، قائلة: «عبد المنعم عمايري قيمه فنيه كبيره جدا و في الاخر اب اللي حصل معاه شيء صعب ولازم يكون في عقاب، سلامتك الف سلامه صديقي العزيز من كل شر».

وكانت مريم ابنة الفنان عبد المنعم عمايري، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، كشفت عن ضرب والدها قائلة: «بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني وأبي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هية الأمانة والثقة بإنه نعمر بلد جديدة».

كما أضافت: «قد أبوه وعم يضربوا ويرفسو برجليه عكبدو! ماشاءالله فعلا شي بيرفع الراس، وين القانون وين الحكم وين الدين والشهادة؟ دينك بيسمحلك تمد إيدك وترفع سلاح عواحد قد أبوك؟ وين الأخلاق بإنك تضرب زلمة قد أبوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟ القانون وين والدين والشهادة وين؟ ما قلتولنا بلد متحضر ما بيسكت عالقانون، حق أبي مين بجبلي ياه؟ حق أبي والمنظر يلي شفناة أنا وأختي مين برجعلنا ياه».

وتابعت: «ما قلتلونا نحن سوا لنعمر البلد ونساعد الناس ونكون إيد بإيد لنساوي سوريا الجديدة؟ ما قلتو رح تحمو الكل؟ وين الحضارة؟.. دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك إنك تضرب واحد أكبر من أبوك؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط وبتتصرف بكل قانون ووعي يا محترم، يتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ليغمى عليه».

آخر أعمال منة فضالي

جدير بالذكر، أن آخر أعمال منة فضالي مشاركتها في مسلسل كوبرا الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

أبطال مسلسل «كوبرا»

مسلسل «كوبرا»، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.

والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة صدف SADAF.