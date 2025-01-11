كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بدء عزاء الإعلامية ليلى رستم بمسجد الشرطة.. و«المسلماني ونظيف» أول الحضور - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بدء عزاء الإعلامية ليلى رستم بمسجد الشرطة.. و«المسلماني ونظيف» أول الحضور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بدء عزاء الإعلامية ليلى رستم بمسجد الشرطة.. و«المسلماني ونظيف» أول الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - بدأ عزاء الإعلامية القديرة ليلى رستم بمسجد الشرطة عقب صلاة المغرب.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء ليلي رستم، الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى، حضور الدكتورة نيفين مغربي حفيدة الفنان زكي رستم، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والإعلامية صفاء أبو السعود.

عزاء ليلي رستم

وفاة ليلى رستم

ورحلت الإعلامية ليلى رستم، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 87 عاما، وتعد واحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري.

عزاء ليلي رستم

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عاما

وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية ليلى رستم، ابنة شقيق الفنان الراحل زكي رستم والمهندس الراحل عبد الحميد بك رستم.

وكتب البلك عبر حسابه عبر حسابه بموقع فيس بوك، «البقاء لله.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم».

صفاء ابو السعود

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ليلى رستم

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

اقرأ أيضاً
رحلت عن دنيانا اليوم.. الإعلامية ليلى رستم تتصدر التريند بعد تشييع جثمانها

أشهرت إسلامها في رمضان.. محطات بحياة قيثارة الغناء العربي ليلى مراد

سر اعتزال هند رستم.. محطات لا تعرفها في الذكرى الـ91 لميلاد ملكة الإغراء

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق