مشاهير العرب - بدء عزاء الإعلامية ليلى رستم بمسجد الشرطة.. و«المسلماني ونظيف» أول الحضور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 08:22 مساءً - بدأ عزاء الإعلامية القديرة ليلى رستم بمسجد الشرطة عقب صلاة المغرب.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء ليلي رستم، الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى، حضور الدكتورة نيفين مغربي حفيدة الفنان زكي رستم، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، والإعلامية صفاء أبو السعود.

وفاة ليلى رستم

ورحلت الإعلامية ليلى رستم، عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 87 عاما، وتعد واحدة من أهم المذيعات اللاتي ظهرن على شاشة التليفزيون المصري.

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز 88 عاما

وأعلن الإعلامي محمد حلمي البلك المذيع بالتلفزيون المصري، وفاة الإعلامية ليلى رستم، ابنة شقيق الفنان الراحل زكي رستم والمهندس الراحل عبد الحميد بك رستم.

وكتب البلك عبر حسابه عبر حسابه بموقع فيس بوك، «البقاء لله.. وفاة الإعلامية الكبيرة ليلى رستم».

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ليلى رستم

ونعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني الإعلامية القديرة ليلى رستم التي رحلت عن عالمنا بعد مسيرة طويلة من العطاء المخلص في العمل الإعلامي.

وتقدمت الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الإعلامية الراحلة ولأسرة العمل الإعلامي داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.