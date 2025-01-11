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مشاهير العرب - محمد عدوية يوثق أبرز أعمال والده الراحل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - محمد عدوية يوثق أبرز أعمال والده الراحل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد عدوية يوثق أبرز أعمال والده الراحل بهذه الطريقة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:22 مساءً - حرص الفنان محمد عدوية على توثيق أبرز الأعمال الفنية لـ والده المطرب الشعبي أحمد عدوية، وذلك بعد رحيله عن عالمنا خلال الأيام الماضية.

ونشر محمد عدوية، مقطع فيديو مجمع لأبرز وأشهر الأغاني التي قدمها والده الراحل أحمد عدوية طوال مسيرته الفنية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» باعتباره واحد من أساطير الغناء الشعبي في مصر والوطن العربي.

وفاة أحمد عدوية

رحل الفنان أحمد عدوية أسطورة الغناء الشعبي عن عالمنا الأحد 29 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

من هو أحمد عدوية؟

ولد في محافظة المنيا، كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه في الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخا وأختا.

بدأ الغناء عام 1969 فى شارع محمد علي فى مقهى "الآلاتية"، وكان يقوم بالغناء فى الأفراح والحفلات، جاءته الشهرة فى عام 1972 من خلال حفل عيد زواج المطربة "شريفة فاضل" الذي حضره عدد من الفنانين والصحفيين وكان موجود فى الحفل صاحب كازينو "الأريزونا" وعرض عليه العمل هناك، ثم قام بتسجيل إسطوانتين لشركة "صوت الحب" ومن هنا جاءت شهرته.

أبرز أعمال أحمد عدوية

من أشهر أغانيه الشعبية: "السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب"، استعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حياته تسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته مؤخرا وبدأ يظهر تدريجيا فقدم أغنيته "الناس الرايقة" مع المطرب اللبناني "رامي عياش" والتي لاقت نجاحًا واستحسانًا كبيرًا. وبرغم ابتعاد عدوية عن الغناء تماما منذ بدايات التسعينات بسبب الحادث الذي تعرض له، إلا أنه مايزال على رأس كبار الأغنية الشعبية في مصر وفي مكانة عالية في هذا اللون الغنائي.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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