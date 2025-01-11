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مشاهير العرب - في الصدارة.. فيلم الدشاش لمحمد سعد يكتسح إيرادات السينما - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في الصدارة.. فيلم الدشاش لمحمد سعد يكتسح إيرادات السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في الصدارة.. فيلم الدشاش لمحمد سعد يكتسح إيرادات السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:11 مساءً - فيلم الدشاش.. استطاع الفنان محمد سعد، أن يعود بقوة من جديد في شاشة السينما، من خلال فيلم الدشاش، الذي نجح نجاح ساحق منذ عرضه في دور العرض.

إيرادات فيلم الدشاش

وينافس فيلم الدشاش ضمن قائمة تضمنت 8 أفلام، وفاز بالمركز الأول بالقائمة، وحقق في شباك التذاكر إجمالي إيرادات 23 مليونًا 332 ألف جنيه.

فيلم الدشاش لمحمد سعد

وحقق إيرادات فيلم الدشاش أمس الجمعة، 3 ملايين و18 ألف جنيه، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي في السينمات بعد ما حقق في أسبوعه الأول 18 مليونَا و192 ألفا و460 جنيها.

فيلم الدشاش

ويعد فيلم الدشاش، هو عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفه.

فيلم الدشاش لمحمد سعد
فيلم الدشاش

أبطال فيلم الدشاش

ضم فيلم الدشاش، في بطولته بجانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

يعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

فيلم الدشاش لمحمد سعد
فيلم الدشاش

أحداث فيلم الدشاش

دارت أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، خارج عن القانون، يواجه الكثير من الأعداء، قوي، لا يخشى أحدا، يواجه مواقف في حياته يتسبب في تحولها تمامًا، ويبدأ رحلة التغيير والبحث عن فرصة جديدة بحياة مختلفة عن التي عاشها ويتصدى إلى العديد من الصعوبات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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