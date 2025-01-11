مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. عصام السقا يكشف عن تفاصيل شخصيته في «فهد البطل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - كشف الفنان عصام السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن ملامح شخصيته ضمن أحداث مسلسل «فهد البطل» من بطولة النجم احمد العوضي، اليوم السبت، والذي من المقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشارك عصام السقا، صورة ضمن مشاهد مسلسل «فهد البطل» عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: ريكو، فهد البطل».

أحداث مسلسل فهد البطل

ومن المقرر أن يجسد العوضي، خلال العمل شخصية رجل يأتي من الصعيد ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى، والمسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

أبطال مسلسل فهد البطل

ويضم مسلسل فهد البطل، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

آخر أعمال عصام السقا

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان عصام السقا، مشاركته في مسلسل «صدفة»، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.

شارك في بطولة مسلسل صدفة بجانب الفنانة ريهام حجاج، باقة من ألمع النجوم وهم «سلوى خطاب، ورحاب الجمل، عصام السقا، ميار الغيطي»، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ويعتبر هذا العمل التعاون الرابع بين ريهام حجاج والمؤلف.