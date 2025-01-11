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"بضع ساعات في يوم ما"، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

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"بضع ساعات في يوم ما"، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

"بضع ساعات في يوم ما"، آخر تحديث لإيرادات الفيلم بالسينمات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:56 مساءً - حل فيلم “بضع ساعات في يوم ما” أمس الجمعة، في المركز الثالث بترتيب إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك بعد كل من فيلم “الدشاش”، وفيلم “الهنا اللي أنا فيه”. 

إيرادات فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وحقق الفيلم في دور العرض أمس 804 آلاف و690 جنيها ليأتي ثالثا من حيث إيرادات الجمعة. 

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائية الرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة، ولكنَّ هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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