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إستاد أبيدجان يتقدم على الأهلي 1-0 بعد مرور 35 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

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إستاد أبيدجان يتقدم على الأهلي 1-0 بعد مرور 35 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

إستاد أبيدجان يتقدم على الأهلي 1-0 بعد مرور 35 دقيقة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:41 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، يتقدم إستاد أبيدجان على النادي الأهلي بنتيجة 1-0، بعد مرور 35 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 عن طريق كوري.

 

مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان 

وكاد الأهلي أن يفتتح التسجيل عن طريق وسام أبو علي في الدقائق الأولى ولكن فشل في تصويبها بالشباك.

وصوب إمام عاشور كرة قوية في الدقيقة 19 ولكن تصدى لها حارس مرمى إستاد أبيدجان ببراعة شديدة.

سجل إستاد أبيدجان الهدف الأول في شباك الأهلي بالدقيقة 26 عن طريق كوري.

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تشكيل الأهلي أمام إستاد أبيدجان 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم الدبيس.

في خط الوسط: كوكا وعمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وإمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبوعلى.

 

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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