انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلى علي الإسماعيلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلى علي الإسماعيلي - أخبار كلمتك

طارق مصطفى يكشف سر فوز البنك الأهلى علي الإسماعيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:56 مساءً -  أعرب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على  الإسماعيلي في المباراة الأخيرة، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه الفريق في هذه المواجهة.

وقال مصطفى في تصريحاته عقب المباراة: "فريق الإسماعيلي يمتلك مديرا فنيا متميزا ولاعبين واعدين وجمهورا عاشق لفريقه، وقد قدموا مباراة كبيرة اليوم". 

وأضاف: "أشكر اللاعبين على أدائهم والرغبة الحقيقية في تحقيق الفوز، فقد نفذوا التعليمات بشكل جيد".
 

وتابع: "طالبت اللاعبين بالتركيز أمام مرمى المنافس والتحرك بدون كرة في المساحات الخالية، بالإضافة إلى ضرورة الاستحواذ الإيجابي على الكرة، وهو ما أظهره الفريق خلال المباراة".

وأكمل حديثه قائلًا: "لدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، وكل فرد في الفريق يبذل قصارى جهده في التدريبات، ولا مجال للراحة. سنبدأ في التحضير فورًا للمواجهة القادمة".
 

وتابع:"أشكر مجلس ادارة نادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار، ومحمد عبد المنعم المشرف العام على الكره، على الدعم الكبير والثقة الغالية فى الجهاز واللاعبين "

 

مباراة البنك الأهلى والإسماعيلي 

 

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد عن طريق ياو أنور في الدقيقة 48، ورفض اللاعب الاحتفال احتراما لفريقه السابق النادي الاسماعيلي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق