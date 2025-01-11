رئيس البنك الأهلى يعلق علي فوز فريقه أمام الإسماعيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 08:56 مساءً - في أول تعليق له علي فوز نادي البنك الأهلي علي الإسماعيلي أكد اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى أن فوز ناديه على الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، مهم، خاصة لأنه أمام فريق كبير بحجم نادى الإسماعيلي الذى يمتلك جهازا فنيا ولاعبين مميزين.

وتابع:"هدفنا في الدور الأول التواجد ضمن الفرق المتقدمة، ثم البحث عن مركز متقدم فى جدول الترتيب يليق بفريق البنك الأهلى "



وتابع:" نمتلك جهازا فنيا متميزا بقيادة كابتن طارق مصطفى صاحب البصمات الفنية الرائعة، ونمتلك أيضا لاعبين أصحاب قدرات فنية عالية.



وأكمل:"عقب المباراة طالبت اللاعبين ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة، وغلق ملف مباراة الإسماعيلي والتحضير لمواجهة الجونة المقبلة.

وفاز فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد عن طريق ياو أنور في الدقيقة 48، ورفض اللاعب الاحتفال احتراما لفريقه السابق النادي الاسماعيلي

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