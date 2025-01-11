وزارة الأوقاف تدشن هذا الامر السار في حضرموت - أخبار كلمتك

شهدت محافظة حضرموت، اليوم السبت، تدشين التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية التي تنظمها وزارة الأوقاف والإرشاد، وذلك تمهيدًا لانعقاد المسابقة القرآنية الكبرى "إقرأ ورتل" في العاصمة عدن، حيث سيتنافس فيها الفائزون على مستوى المحافظات.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الهوية الإسلامية ونشر الثقافة القرآنية في المجتمع، مع التركيز على إبراز نماذج قرآنية متميزة تسهم في مواجهة مشاريع التطرف، والإرهاب، والطائفية، والعنصرية، وعلى رأسها المشروع الحوثي.

حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين في وزارة الأوقاف والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أبرزهم وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري، ووكيل قطاع الإرشاد بوزارة الأوقاف الدكتور عبدالناصر الخطري، ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف بالوادي الشيخ محمد فؤاد بلفاس، ورئيس جامعة الوسطية الشرعية وعضو مشيخة الإقراء بالجمهورية الدكتور عبدالله عبدالقادر العيدروس، ومدير إدارة التحفيظ بمكتب الأوقاف الأستاذ أنور بلقصير.

وفي ختام الحفل، قدمت الوزارة شكرها لجميع القائمين على إنجاح هذه الفعالية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لبناء مجتمع يمني قائم على قيم القرآن الكريم وأخلاقه العظيمة.