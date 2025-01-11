انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

انظر إلى صلاح والصقر ومرموش، محمد زيدان يوجه رسالة لـ تيبو - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

أستاذ مناخ يكشف أسباب حرائق لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الدوري القطري، الوكرة يتأخر 2-1 أمام الأهلي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الدوري القطري، الوكرة يتأخر 2-1 أمام الأهلي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الدوري القطري، الوكرة يتأخر 2-1 أمام الأهلي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:41 مساءً - الدوري القطري، انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي القطري أمام نظيره الوكرة بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب الثمامة، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من دوري نجوم قطر

تقدم الوكرة أولا في الدقيقة 11 عن طريق أيوب عسال، ثم أدرك الأهلي التعادل عن طريق سيكو يانساني في الدقيقة 22، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36 عن طريق جوليان دراكسلر

تشكيل الأهلي في مواجهة الوكرة

ودخل الأهلي القطري مباراته أمام الوكرة في الدوري القطري بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: مروان بدر الدين

الدفاع: جاسم محمد - تيهي - ميلان ميتروفيتش - طلال عبدالله بهزاد - إسلام ياسين

الوسط: سيكو يانساني - فاتوحي - دومبيا - جوليان دراكسلر

الهجوم: إريك إكسبوسيتو

b52ab3338a.jpg

تشكيل الوكرة أمام الأهلي القطري

في المقابل، دخل فريق الوكرة مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

 حراسة المرمي: سعود الخاطر

الدفاع: ألكسندر شولتز - المهدي علي - عبد الرحمن فايز

الوسط: عمر صلاح - أيوب عسال - حمدي فتحي - صهيب جنان 

الهجوم: جيلسون دالا - ريكاردو جوميز - عيسى العيدوني

3198c34fad.jpg

 

ترتيب الفريقين في الدوري القطري

 

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حيث حقق الفوز في خمس مواجهات وتعادل في مثلها وخسر مباراة واحدة 

أمام فريق الوكرة فيحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق