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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا (صور) - أخبار كلمتك

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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا (صور) - أخبار كلمتك

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:21 مساءً - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ المران بفقرة فنية تحت قيادة شيخ بوزيان مدرب الأحمال، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وخصص الجهاز الفني فقرة فنية خلال المران، تم خلالها تنفيذ بعض الجوانب الخططية تحت إشراف الجهاز الفني قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك

وأدى مصطفى الزناري مدافع الأبيض تدريبات تأهيلية على هامش المران في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك


 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها غدا الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك
 تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية غدا، كلمتك

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز غدا الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلاك بولز 

تنقل مباراة الزمالك وبلاك بولز في مجموعات الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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