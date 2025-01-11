الدوري الممتاز، البنك الأهلي يفوز على الإسماعيلي بهدف ياو أنور (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:21 مساءً - فاز فريق البنك الأهلي على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء هدف البنك الأهلي والمباراة الوحيد عن طريق ياو أنور في الدقيقة 48، ورفض اللاعب الاحتفال احتراما لفريقه السابق النادي الاسماعيلي

تشكيل البنك الأهلي أمام الإسماعيلي

وبدأ البنك الأهلي المباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

في خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود الجزار، هشام صلاح، إسحاق يعقوبو.

في خط الوسط: سعيدو سيمبوري، سيرجي آكا، أحمد النادري، محمد هلال.

في خط الهجوم جريندو، ياو أنور.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:" أحمد صبحي، أبو بكر كيتا، محمد فتحى، محمد إبراهيم، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أحمد سعيد.

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: كمال السيد.

في خط الدفاع: حاتم سكر – محمد نصر – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى

في خط الوسط: عبد الرحمن الدح – نادر فرج – محمد بيومي

في خط الهجوم: إريك تراوري – مروان حمدي – خالد النبريصي.

ترتيب الإسماعيلي والبنك الأهلي

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط، فيما يحتل البنك الأهلي المركز السادس برصيد 11 نقطة.

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