الرياضة - 06:42 - مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:42 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بمقـتل 7 جنود وإصابة 30 في معارك قطاع غزة 11 منهم بحالة خطيرة اليوم السبت 11 يناير 2025.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجز عسكري على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند مدخل قرية اماتين والفندق شرق قلقيلية، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية في المنطقة.