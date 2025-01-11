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الرياضة - 06:42 - مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:42 - مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:42 - مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:42 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بمقـتل 7 جنود وإصابة 30 في معارك قطاع غزة 11 منهم بحالة خطيرة اليوم السبت 11 يناير 2025.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجز عسكري على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، كما نصبت حاجزين عسكريين عند مدخل قرية اماتين والفندق شرق قلقيلية، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية في المنطقة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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