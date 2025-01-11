مشاهير العرب - مواعيد عرض مسلسل «لحظة غضب» على dmc - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:42 مساءً - لحظة غضب.. أعلنت قناة dmc، عن انطلاق عرض مسلسل «لحظة غضب» اليوم السبت، مما جعل مسلسل لحظة غضب يتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وحقق مسلسل «لحظة غضب»، نجاحا كبيرا بين الجمهور المصري والعربي، وقت عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

مواعيد عرض مسلسل «لحظة غضب» على dmc

يعرض مسلسل «لحظة غضب»، على قناة dmc وقناة dmc drama، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 2:30 صباحًا، وإعادة ثانية في الساعة 12:30 ظهرًا.

كما سيعرض العمل على قناة "dmc دراما" في الساعة 11 مساءً، مع إعادة أولى في الساعة 8 صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية في الساعة 4 مساءً.

قصة مسلسل «لحظة غضب»

وتدور أحداث المسلسل «لحظة غضب»، في إطار الإثارة والتشويق، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية، التي تظهر المشكلات، التي تحدث بين طرفين في علاقة حب، وأثار العمل ضجة كبيرة قبل عرضه بسبب البوسترات الدعائية له، والعمل مكون من 15 حلقة.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، يضم في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار..