مشاهير العرب - عمرو سلامة: «نفسي اعتذر للأجيال القادمة عن حاجات كتير» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:07 مساءً - أثار المخرج عمرو سلامة، الجدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» برسالة غامضة، وذلك رغبة منه في الاعتذار للأجيال القادمة عن الكثير من الأشياء في الفن.

وكان عمرو سلامة، نشر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» رسالة غامضة، تحمل الآتي: «نفسي اعتذر مقدما للأجيال القادمة على حاجات كثير، بس أضعف الإيمان، لما يكبروا وينتقدونا مش هرد عليهم، هوطي راسي واقولهم "عندكم حق»، الأمر الذي يتفاعل معه الكثير من المتابعين بالتعليقات التي انقسمت ما بين السلبية والإيجابية.

آخر أعمال عمرو سلامة

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو سلامة مسلسل «برستيج» الذي من المقرر عرضه في الفترة المقبلة.

وانتهى المخرج عمرو سلامة من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج» من بطولة الفنان مصطفى غريب، وذلك استعدادا لعرضه في الفترة المقبلة.

وفي هذا السياق، كشف عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن انتهائه من تصوير مشاهد مسلسل «برستيج»، معلقا: «الفركش عيد، وأحلى الأعياد، فركش تصوير مسلسل پريستيچ، شكرا لكل واحد اشتغل معانا لتحقيق الخيال إلى واقع، قريبا على يانجو پلاي».

أحداث مسلسل برستيج

تدور أحداث مسلسل «برستيج»، المكون من 8 حلقات في إطار كوميدي، حول عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، مما يجبر 14 شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء لمقهى في وسط البلد بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، وتتصاعد الأحداث ويكتشف الجميع أن أحدهم قد قتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، وتتطور الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات مشوقة.