مشاهير العرب - «معملتش تكميم».. ويزو تكشف مفاجأة عن سر خسارة وزنها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 09:16 صباحاً - ويزو.. تصدرت الفنانة ويزو، التريند على محرك البحث الشهير «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خسارتها للوزن بشكل ملحوظ، مما جعل البعض يعتقد انها لجأت إلى العمليات الجراحية.

ويزو تكشف سر خسارة وزنها

وأثناء استضافتها في برنامج «أسرار النجوم»، من تقديم الإعلامية إنجي علي، والمذاع على إذاعة «نجوم إف إم»، كشفت ويزو عن أسباب خسارة وزنها الملحوظة مؤخرًا، مؤكدة إنها لم تلجأ لعملية تكميم، كما اعتقد البعض.

وقالت ويزو: «أنا أتبع نظامًا غذائيًا، وأرفض إجراء عملية تكميم بعد تجربتي مع البنج أثناء ولادة أطفالي إسماعيل ومسك، ومن المستحيل أن أفكر في عمليات أخرى بعد تجربة الولادة، فهذا الموضوع خارج حساباتي».

وتابعت: «نفسي أمثل دراما لأني بدأت أشعر أنها أصعب من الكوميديا، أو دور شخصية شريرة، بحب الأدوار المركبة التي تخرج إمكانياتي كممثلة، عملي في الكوميديا أساسا جاء بالصدفة خلال تمثيلي في مسرح الجامعة».

آخر أعمال ويزو

ويذكر أن آ خر أعمال ويزو مسرحية الباشا، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وهنا الزاهد، والتي تقدم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية الباشا

وتدور أحداث مسرحية «الباشا» في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ومسرحية «الباشا» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويزو، هيدي كرم، هنا الزاهد، وحاتم صلاح، وهى من إخراج رامي إمام، والأغاني التي عُرضت في المسرحية من تأليف تامر حسين وألحان عزيز الشافعي.