أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر أمس الجمعة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعة طابور اللياقة الصباحي للطلبة، كما ألقي كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حواره مع طلبة الاكاديمية العسكرية، والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إن مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم الخدمات وتقديم مستوى معيشة مناسب للمواطنين، متابعا: «لازم نبقى عارفين كده.. يعني الموضوع مش مرتبط بإرادة سياسية وإرادة الحكومة فقط».

وأضاف الرئيس السيسي: «مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه.. الفكرة كلها يا ترى الظروف والإمكانيات اللى عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا».

وتابع الرئيس السيسي: «وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة»، مشيرًا إلى إن الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي.

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية لا تبيع الطاقة بسعرها الحقيقي للمصريين، متابعا: «مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم خدمات مناسبة للمواطنين».

وقال، إن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية، ورغم ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسار الاقتصادي في مصر جيد، متابعًا: «كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب».

وأوضح الرئيس: «نستهلك 20 مليون طن سنويا من القمح، ننتج نصفها ونستورد النصف الآخر، وهناك شيء آخر، منذ 50 عاما كانت الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان نحو 30 مليون نسمة، بمعدل ثلث فدان للفرد، لكن الآن لو أن لدينا 10 ملايين نسمة، لعدد سكان سنقول إنه 100 مليون نسمة، فإن هذا المعدل سيبلغ عُشر فدان لكل مواطن».

وتابع: «ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟، لأن ساعتها كان عنده حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن مصري، وبالتالي، كان لكل إنسان ما معدله فدان واحد، وطلباته كانت متقضية من جوه مصر مثل القمح والذرة والقطن، وكانت بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، مثل رؤوس المواشي، وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد يكون له تأثير غير جيد على اقتصادنا، ولو احنا كمهتمين مش فاهمين كل ده هتبقى حاسس إن اللي قدامك مبيعملش شغله ومقصر وظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك، ولو فهمت هتقول ربنا يساعدك».