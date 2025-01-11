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الرياضة - 01:51 - بعد توليه رئاسة لبنان.. جوزيف عون يكشف عن أول دولة يعتزم زيارتها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:51 - بعد توليه رئاسة لبنان.. جوزيف عون يكشف عن أول دولة يعتزم زيارتها - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:51 - بعد توليه رئاسة لبنان.. جوزيف عون يكشف عن أول دولة يعتزم زيارتها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:51 مساءً - تلقى الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف خليل عون، اتصالًا هاتفيًا من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للتهنئة بانتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن الاتصال الهاتفي تناول تعزيز التعاون في كافة المجالات بين البلادين، كما وجه ولي العهد الدعوة للرئيس اللبناني لزيارة المملكة العربية السعودية بشكل رسمي.

وعلق الرئيس اللبناني الجديد «جوزيف عون» على تلك الدعوة، قائلًا: أن «المملكة العربية السعودية ستكون أولى الدول الخارجية التي أبدء بزيارتها، وذلك تلبية الدعوة ولتاريخ المملكة في مساندة لبنان في أزمتها».

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025، فوز قائد الجيش جوزيف خليل عون، بمنصب رئيس الدولة، لمدة 6 أعوام، عقب تأييد غالبية أعضاء المجلس لانتخابه.

وحصل قائد الجيش اللبناني «جوزيف خليل عون»، على عدد أصوات يتخطى الـ 86 صوتاً اللازمة للفوز بمنصب الرئيس، في الدورة الثانية لجلسة البرلمان.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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