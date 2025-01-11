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مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:27 مساءً - كشفت الفنانة مروة أنور، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن تفاصيل وموعد مسرحية «البقاء للأصيع» خلال الساعات القليلة الماضية، والتي من المفترض انطلاقتها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة المقبلة.

وشاركت مروة أنور، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي لمسرحية «البقاء للأصيع»، وعلق عليها قائلا: «مسرحية البقاء للأصيع، من 12 إلى 16 يناير، على مسرح محمد العلي بوليڤارد سيتي».

ومن المفترض، أن تدور أحداث مسرحية «البقاء للأصيع» في إطار كوميدي تشويقي، حول فريق يبحث عن موارد الأرض في الفضاء، لتنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه، وذلك بالتعاون مع هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، مروة أنور، وإخراج محمد أوتاكا.

آخر أعمال مروة أنور

يذكر أن آخر أعمال مروة أنور، كان مسلسل مليحة، الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي، والعمل من بطولة النجم دياب والنجمة ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، حنان سليمان، وتأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

من هي مروة أنور؟

- مروة أنور ممثلة مصرية وهى شقيقة الفنان الشاب خالد أنور.

- مروة أنور من مواليد 13 يوليو 1999.

- شاركت مروة أنور في مسلسل عوالم خفية في عام 2018، ومسلسل نصيبي وقسمتك 3 عام 2019.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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