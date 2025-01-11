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الأحد.. إحياء ذكرى الأربعين لـ محمد رحيم وأحمد عدوية على إذاعة القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

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الأحد.. إحياء ذكرى الأربعين لـ محمد رحيم وأحمد عدوية على إذاعة القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

الأحد.. إحياء ذكرى الأربعين لـ محمد رحيم وأحمد عدوية على إذاعة القاهرة الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 05:51 مساءً - يخصص البرنامج الإذاعي الأسبوعى “اغانى منسية” على إذاعة القاهرة الكبرى، حلقة استثنائية عن ذكرى الأربعين للمطرب والموسيقى الراحل محمد رحيم، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأغانى وهى أغنية عارفة من يوم ما قابلتك انت، وأغنية بره المقاييس، وأغنية مشاعر لشيرين، وأغنية على اللى بيحصلى غناء بهاء سلطان.

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كما يحتفى البرنامج بالمطرب الراحل أحمد عدوية، الذى توفى منذ أسبوعين، بإذاعة مجموعة من الأغانى النادرة له والتى أذيعت فى بداية حياته الفنية، منها أول أغنيه قدمها وهى أغنية سيب وانا سيب كلمات مأمون الشناوى، ألحان سيد مكاوى.

 

كذلك سيذيع البرنامج تسجيلا نادرا للكاتب الكبير نجيب محفوظ فى حواره بالتلفزيون يعلن فيه رأيه فى صوت أحمد عدوية، كما يذيع البرنامج أغنية لحنها بليغ حمدى وهى يا ختى اسملتين من كلمات عثمان ابو فرج، وأغنية زحمة يا دنيا زحمة ألحان هانى شنودة، وأغنية أغراب يا دنيا، والقمر مسافر ألحان بليغ حمدى،

 

وتذيع دويتو أحمد عدوية وابنه المطرب محمد عدوية وهى أغنية  المولد كلمات ربيع فرج ألحان محمد عدويه، وفى نهاية الحلقة يذيع البرنامج مجموعة متنوعة لأغاني مطربين ومطربات لها علاقة ببداية العام منها ديو فضل شاكر وشيرين بعنوان كل عام وأنت حبيبى وهذا الديو مر عليه أكثر من ٢٥ سنة، وبحبك قولها للعالم لأنغام وهى من أوائل الأغانى التى قدمتها أنغام فى بداية حياتها الفنية.

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يشار إلى أن برنامج أغانى منسية إعداد وتقديم الكاتبة الصحفية سحر الجمل مدير تحرير الأخبار، هندسة إذاعية غادة جمال الدين

يذاع البرنامج  يوم الأحد من كل أسبوع فى الساعة الخامسة وعشر دقائق على إذاعة القاهرة الكبرى، تتر البرنامج بصوت الفنانة الكبيرة سهير المرشدى، موسيقى محمد ترك.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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