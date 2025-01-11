الرياضة - 05:22 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع أم انخفاض؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - سعر الذهب .. ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025، بمختلف أعيرته في محلات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3775 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 تعاملات اليوم في مصر نحو 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3965.25 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2523.25 جنيه للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.