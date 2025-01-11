وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:22 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع أم انخفاض؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:22 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع أم انخفاض؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:22 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع أم انخفاض؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 05:22 مساءً - سعر الذهب .. ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025، بمختلف أعيرته في محلات الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3775 جنيها للبيع، و3750 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 تعاملات اليوم في مصر نحو 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيه للشراء.

أسعار الذهب
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة نحو 3965.25 جنيها للبيع، 3939 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر نحو 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 2523.25 جنيه للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر نحو 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي نحو مستوى 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء.

اقرأ أيضاً
لحظة بلحظة.. سعر الذهب الآن في أسواق الصاغة ومفاجأة بـ عيار 21

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يحقق رقما قياسيا

عيار 21 الآن.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق