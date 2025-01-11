الرياضة - 07:07 - متحدث الحكومة عن نظام البكالوريا الجديد: سيطبّق بعد طرحه للحوار المجتمعي «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:07 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة التربية والتعليم قدمت مقترحًا لتحويل الثانوية العامة إلى نظام البكالوريا المصرية، وتم مناقشة الأمر لمدة ساعتين داخل مجلس الوزراء، مؤكدا أن المقترح سيُعرض على قطاع التنمية البشرية لمزيد من الدراسة، ثم يُطرح للحوار المجتمعي قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تطبيقه.

وفي سياق آخر، أكد «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأعمال المتبقية في المتحف المصري الكبير سيتم الانتهاء منها قريبًا، استعدادًا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد المتحف المصري الكبير اليوم السبت، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال داخله، باستثناء متحف مراكب الشمس والمنطقة المحيطة به.

وأشار «الحمصاني» إلى أن الحكومة تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير يمثل أحد أبرز عوامل الجذب السياحي، إلى جانب المدن الساحلية والمشروعات الأثرية في القاهرة القديمة. وأضاف أن هذه المشروعات تُعد إضافة حيوية لدعم قطاع السياحة في مصر.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السياح، مع تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في القطاع السياحي، مشددًا على التزام الدولة بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتعزيز هذا الملف الحيوي.

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أكد «الحمصاني» أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات لضبط أسعار السلع، بما في ذلك التوسع في تنظيم أسواق اليوم الواحد وزيادة المعروض بالتنسيق مع وزارة التموين، مضيفا أن الوزارة حريصة على توفير كافة السلع، مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر، إلى جانب تعزيز الحملات الرقابية لضبط الأسعار في الأسواق.