مشاهير العرب - برقصة جديدة.. يسرا تثير الجدل في عيد ميلاد سميرة سعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:16 مساءً - يسرا .. احتفلت الفنانة سميرة سعيد يعيد ميلادها الـ 67 مساء أمس الخميس، بأحد الكافيهات بالقاهرة، وشاركت يسرا في احتفال الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها مع مجموعة من النجوم والنجمات.

الفنانة يسرا ترقص في عيد ميلاد سميرة سعيد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل عيد ميلاد سميرة سعيد، وظهرت يسرا في الفيديو الذي انتشر لها أثناء تواجدها في الاحتفال وهي ترقص على أنغام أغنية «نغزة» والتي شاركت فيها الغناء مع الفنان أحمد سعد.

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وشارك في حفل عيد ميلاد سميرة سعيد، عدد كبير من النجوم، أبرزهم يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، بوسي شلبي، وآخرون، وقام الحضور بالغناء والرقص وترديد كلمات أغنية «هوا هوا» مع سميرة سعيد.

سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعيد ميلادها الـ 67، اليوم الجمعة، وذلك على طريقتها الخاصة اليوم الجمعة.

وشاركت سميرة سعيد المتابعين عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أحدث جلسة تصوير احتفلت من خلالها بعيد ميلادها الـ 67، معلقة عليها قائلة: «اليوم، عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى».

وأضافت: «العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة، شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل».