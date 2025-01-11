وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ" في متحفه غدًا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ" في متحفه غدًا - أخبار كلمتك

مناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ" في متحفه غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 02:35 مساءً - يقيم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعمارى حمدى السطوحى، بقاعة المكتبة فى الثانية عشرة من ظهر غد الأحد الموافق 12 يناير، ندوة جديدة لمناقشة كتاب "سينما نجيب محفوظ.. الشهود المحترفون فى السبعينيات" للكاتبة والباحثة الدكتورة أمل الجمل، يناقشها الكاتبان الناقدان: كمال رمزى وسيد محمود، يدير اللقاء الكاتب الصحفى طارق الطاهر المشرف على المتحف.

الكتاب يدرس ملامح النقد فى السبعينيات من خلال تلقى النقاد لسينما نجيب محفوظ، وأبرز أبناء هذا الجيل، الذى أصبح معظمهم من عمالقة النقد المصرى بعد ذلك.

الكاتبة أمل الجمل

ويذكر أن الكاتبة والباحثة أمل الجمل، قد سبق أن صدر لها أربعة عشر كتابًا فى النقد السينمائي والأدبى، وأغلبها فى مجال الدراسات المقارنة، وقد حصدت جائزة النقد من اتحاد الكتاب عن كتابها "السينما العابرة للنوع.. حدود التوصيف والوصف"، وحصلت -كذلك- على جائزة عبد الحى أديب للسيناريو من مهرجان الإسكندرية عن سيناريو "الشبكة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مشاهير العرب - المخرج يسري نصر الله عن مشاهد القبلات: «لا تخدش الحياء» - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق