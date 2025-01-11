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وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على دعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت 11 يناير 2025 في القاهرة، أحمد معلم فقي، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد عبد العاطي، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والصومال، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والعمل على تنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أشار إلى حرص مصر على دعم الجهود الصومالية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة لتعزيز قدرات الصومال في مواجهة التحديات الأمنية، ودعم مؤسساتها الوطنية.

وناقش الوزيران تطورات عملية الانتقال من بعثة أتميس إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، وأهمية الإسراع في تدشين وتفعيل البعثة، وتوفير التمويل اللازم والمستدام لها.

كما أكدا على ملكية الدولة الصومالية لجهود تحقيق الأمن والاستقرار، أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه الصومال، وضرورة مساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب، ودعم الاستقرار فى منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر لتأمين حركة التجارة والملاحة. وفى هذا السياق، ثمن الوزيران الزيارة الهامة التى يجريها وزير الدفاع الصومالي حاليا للقاهرة.

واتفق الوزيران على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا فى 10 أكتوبر 2024 والبناء على جهود قادة الدول الثلاث في دعم أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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