استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي بالدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي.. أصدر أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قرارًا باستبعاد مديرة مدرسة، بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي اليوم.

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب الامتحان

قرر أشرف العربي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، باستعباد مديرة مدرسة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، عقب اكتشاف تسريب ورقة امتحان للصف الثالث الابتدائي قبل بدء الامتحان.

تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي

وتداولت عدد من صفحات وجروبات خاصة بالتربية والتعليم، صورة للامتحان المنعقد صباح اليوم في محافظة الدقهلية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، والخاص بمدرسة معينة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية.

استبعاد مديرة مدرسة من أعمال الامتحانات

ومن جانبه، قام محمد إبراهيم، مدير الإدارة التعليمية بالسنبلاوين، باستدعاء المديرة وبالعرض على وكيل الوزارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ قرار باستبعادها من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لحين الانتهاء من التحقيق.

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات نصف العام 2025

وقد نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.