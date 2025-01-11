كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي بالدقهلية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي بالدقهلية - أخبار كلمتك

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي بالدقهلية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 04:22 مساءً - تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي.. أصدر أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، قرارًا باستبعاد مديرة مدرسة، بعد تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي اليوم.

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب الامتحان

قرر أشرف العربي، وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، باستعباد مديرة مدرسة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية، من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، عقب اكتشاف تسريب ورقة امتحان للصف الثالث الابتدائي قبل بدء الامتحان.

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب الامتحان

تسريب امتحان الصف الثالث الابتدائي

وتداولت عدد من صفحات وجروبات خاصة بالتربية والتعليم، صورة للامتحان المنعقد صباح اليوم في محافظة الدقهلية لطلاب الصف الثالث الابتدائي، والخاص بمدرسة معينة تابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية.

استبعاد مديرة مدرسة من أعمال الامتحانات

ومن جانبه، قام محمد إبراهيم، مدير الإدارة التعليمية بالسنبلاوين، باستدعاء المديرة وبالعرض على وكيل الوزارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ قرار باستبعادها من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لحين الانتهاء من التحقيق.

استبعاد مديرة مدرسة بعد تسريب الامتحان

عقوبة نشر أو تسريب امتحانات نصف العام 2025

وقد نص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أنه كل من طبع أو نشر أو ذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام وأوجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلة كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، يعاقب بالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

وأوضح القانون، أنه يعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة امتحانات نصف العام، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

والجدير بالذكر، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضاً
موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

امتحانات نصف العام 2025.. «التعليم» تحذر من حيازة الهواتف داخل اللجان

انطلاق امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بالمحافظات

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق