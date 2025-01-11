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الرئيس السيسي: نعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص على نقل صناعات داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرئيس السيسي: نعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص على نقل صناعات داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي: نعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص على نقل صناعات داخل مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 06:22 مساءً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر أمس، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية في صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة،

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة للطلبة حثهم علي التفاني في التدريب و تحصيل العلم وأن يكونوا علي وعي بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.

واستعرض الرئيس السيسي، بعض الإنجازات الأخرى، لاسيما تشييد مدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن إقامة 24 مدينة جديدة إلى جانب العاصمة الإدارية والحي الحكومي، مؤكدًا أنها إنجازات ساهمت في توفير فرص عمل كثيرة لجموع المصريين، في ظل حجم البطالة الذي يتراوح ما بين 6.7% إلى 6.9%.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحكومة تعمل مع المستثمرين والقطاع الخاص، منذ عام، على نقل صناعات داخل مصر، توفر موارد دولارية، وحال توافرها سيكون الوضع الاقتصادي أفضل كثيرًا، وستقل "تكلفة الحياة عما نحن فيه".

وأشار الرئيس السيسي، الإنجازات الأخرى التي قامت بها الدولة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والموانئ والمطارات، وذلك في ضوء الخطة الشاملة التي يجرى تنفيذها بمختلف القطاعات، موضحًا أهمية فهم الدولة ومقوماتها ومطالب استمرارها وتقدمها، منبها إلى خطورة إحداث الوقيعة بين المصريين.. قائلا: من يريد "إيقاع الدول، يجعلها تتصارع مع بعضها".

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الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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