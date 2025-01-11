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تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

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تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

تحرك حافلة الأهلي إلى ملعب مباراة استاد أبيدجان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:41 مساءً - دوري أبطال إفريقيا، تحركت حافلة النادي الأهلي، إلى ملعب فيليكس هوفويت بوانيي استعدادا لمواجهة استاد ابيدجان  ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لتوجه اللاعبين إلى ملعب المباراة.

 

 يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري  أبطال إفريقيا.

مران الأهلي 

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت. 

 

 

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان. 

القنوات الناقلة للمباراة 

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار 

وضمت  قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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