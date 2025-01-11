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في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

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في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، ليفربول يفوز على أكرينجتون برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 04:41 مساءً - فاز فريق ليفربول على نظيره أكرينجتون ستانلي بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد بالدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. 

وبهذه النتيجة يتأهل ليفربول إلى دور الـ 32 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأحرز رباعية ليفربول كل من: ديوجو جوتا، ترينت أليكساندر أرنولد، دانس وفيديريكو كييزا في الدقائق 29، 45، 76 و90.

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تشكيل ليفربول  أمام أكرينجتون ستانلي

في حراسة المرمى: كايومين كيليهير.

في خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد - جاريل كوانساه - واتارو إندو - كونستانتينوس تسيميكاس.

في خط الوسط: تايلر مورتون - دومينيك سوبوسلاي، هارفي إيليوت - ريو نجوموها.

الهجوم: داروين نونيز -  ديوجو جوتا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: فيليزسلام جاروس - أندرو روبيتسون - كونور برادلي - تريماورسي نيوني - فيديريكو كييزا - جايدن دانس - لويس دياز - أليكسيس ماك أليستر - جيمس مكونيل.

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أكرينجتون ستانلي هو أحد أندية الدرجة الثانية بالدوري الإنجليزي، ويحتل المركز التاسع عشر بالترتيب.

فيما يتصدر ليفربول ترتيب  الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه آرسنال.

وكان ليفربول تعرض لهزيمة في كأس كاراباو، يوم الأربعاء الماضي أمام توتنهام، بهدف دون مقابل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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