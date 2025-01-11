بهدف مرموش، فرانكفورت يفوز على سانت باولي 0/1 في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 06:41 مساءً - انتهت مباراة سانت باولي ضد آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 0/1 للأخير، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب ميلرنتور، ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من الدوري الألماني - البوندسليجا.

وسجل عمر مرموش هدف فوز آينتراخت فرانكفورت في شباك سانت باولي في الدقيقة 33.

تشكيل سانت باولي ضد فرانكفورت

نيكولا فاسيلج، ديفيد نيميث، هاوكي واهل، مانوليس ساليكاس، فيليب تريو، كارل بوخالفة، جاكسون إيرفين، إيريك سميث، دافيد سيناني، مورجان جويلفاوجي، أولادابو أفولايان.

تشكيل فرانكفورت أمام سانت باولي

كيفن تراب، راسموس كريستنسن، روبن كوخ، آرثر ثياتي، ننامدي كولينز، ناثانيال براون، هوجو لارسون، إلياس السخيري، ماريو جوتزه، عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي.

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